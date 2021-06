Fit am Rechner mit der VHS

Das fängt mit einem Kurs an, in dem die Teilnehmer von Grund auf lernen, wie man sich in der digitalen Welt überhaupt zurechtfindet. Außerdem sind mehrere Kurse zum Programm Excel geplant – sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene. Teilnehmer brauchen einen PC, einen Laptop oder ein Tablet mit Mikrofon, Sound und Internetzugang. Die Kurse findet über die App Zoom statt.

Informationen zur Anmeldung erhalten Interessierte auf der Internetseite www.vhs-hagen.de oder beim Serviceteam der VHS unter der Nummer 02331/207-3622.

