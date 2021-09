Fit im Hameckepark

Insgesamt kostet das 120 000 Euro und soll im Frühjahr 2022 fertig sein. In Eilpe und in Haspe gibt es vergleichbare Angebote schon.





An Fitnessanlagen trainiert man mit Gewichten, Calisthenics funktioniert mit dem eigenen Körpergewicht. Kritik kam von der SPD: Dietmar Thieser beklagte, dass der Sportausschuss nicht vorab mit der Sache befasst gewesen sei - mit dem Know How der Sportexperten hätte man die beiden Anlagen auch billiger haben können.