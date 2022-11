Flüchtiger Mann gefasst

Zunächst hatte der Mann an einer Tankstelle in der Prioreier Straße getankt ohne zu bezahlen. Bei seiner Flucht auf der B54 in Richtung Hagener Innenstadt war er dann auf die Straßensperre der Polizei getroffen und hat direkt auf die Polizistin zugehalten. Die konnte ausweichen und zwei Schüsse auf den Mann abgeben. Doch der entkam. Das Fluchtfahrzeug hatte die Polizei bereits einen Tag nach der Tat in Hagen gefunden.

Spuren im Inneren führten nun zu einem 28-jährigen Mann aus Gummersbach. Er wurde Freitag in der Nähe von Marienheide festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft hat das Amtsgericht Hagen einen Haftbefehl wegen Widerstandes, gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und Betrug erlassen. Weitere Ermittlungen wegen des Vorwurfs der versuchten Tötung dauern an.