Flutopferspendenlauf in Bochum

"Die Pacer" heißt die Gruppe, und sie will mit ca 10 bis 15 Läufern um den Ümminger See in Bochum herumlaufen - und zwar so oft, wie es ein einer Stunde geht. Wer den Lauf im September sponsern will kann sich auf folgende Schätzung einstellen: Die Veranstalter gehen davon aus, dass pi mal Dauen 150 Kilometer zusammen kommen werden. Und für diese Kilometer können die Soonsoren Kilometergeld geben. Der Erlös soll direkt an die Aktion "Lichtblicke" der NRW-Lokalradios gehen.





Es gibt eine Webseite und ein Instagramvideo mit näheren Informationen.





Info: Der Lauf ist am 19.9.21





Links





- Video: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwe.tl%2Ft-uk4VQXlU8E&data=04%7C01%7Cralf.schaepe%40radiohagen.de%7C63a80ff81a004139be8908d95d82ea3e%7C23db520766134b9987ed0998fcf9e578%7C0%7C0%7C637643640214520930%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZoY5m2XYKG2iOOj5mc5Rm16IzHXoU0pk7%2Bn39TPpr44%3D&reserved=0





- Weitergehende Informationen: https://die-pacer.com/spendenlauf