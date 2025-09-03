Fokus auf Soforthilfe

© Radio Hagen

Ein Brandschutzsachverständiger hat bereits am Freitag seine Arbeit aufgenommen und soll in etwa zwei Wochen Vorschläge vorlegen, wie Unterricht in den Gebäuden wieder möglich gemacht werden kann. Außerdem laufen Gespräche, um Ausweichgebäude zu finden, erste konkrete Angebote gibt es bereits. Möglichst in der nächsten Woche soll es einen Termin mit der Stadtverwaltung, den Kammern, Arbeitgebern und Schulleitungen geben - auch mit dem Ziel, langfristig Prozesse besser zu steuern, damit solche überraschenden Schließungen nicht mehr vorkommen. Die Cuno-Gebäude mußten vergangene Woche dicht gemacht werden, weil bei Sanierungsarbeiten gravierende Brandschutzmängel aufgetaucht waren.