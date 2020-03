,,Formel 1 in der Schule‘‘

Formel 1 gibt es auch an der Schule. Davon konnte man sich heute bei der NRW-Meisterschaft des Technikprojektes „Formel 1 in der Schule“ in der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer überzeugen lassen. Insgesamt 18 Teams aus ganz NRW traten im Zweikampf auf einer 20 Meter langen Rennstrecke gegeneinander an und konnten sich so für die Deutsche Meisterschaft, die Anfang Mai in Heilbronn stattfinden soll, qualifizieren.