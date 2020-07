Formel-1-Saison startet: Das müsst ihr wissen

Mit fast vier Monaten Verspätung legt die wohl beliebteste Motorsportrennserie wieder los - die Formel 1. Die Rennfahrer treffen sich am Wochenende vom 3. bis 5. Juli im österreichischen Spielberg. Es ist der Auftakt zur Saison, die aufgrund der Corona-Pandemie völlig anders verlaufen wird.

Ein abgespeckter Rennkalender

Die Formel 1 hat erst einmal ausschließlich in europäischen Staaten Rennen angesetzt. Das erste und zweite Rennen findet im österreichischem Spielberg statt - ein Doppelwochenende also. Auch in den Wochen danach gibt es nochmal im selben Land zwei Rennen, nämlich in Silverstone/Großbritannien.

Hier die komplette Übersicht aller bestätigter Rennen (weitere sollen - auch auf anderen Kontinenten - folgen):

GP von Österreich (Spielberg) am 5. Juli

GP der Steiermark (Spielberg) neu am 12. Juli - Doppelrennen in Spielberg

GP von Ungarn (Budapest) verschoben auf 19. Juli (ursprünglich 2. August).

GP von Großbritannien (Silverstone) verschoben auf 2. August (ursprünglich 19. Juli)

GP zum 70. F1-Jubiläum (Silverstone) neu am 9. August - Doppelrennen in Silverstone

am 9. August - Doppelrennen in Silverstone GP von Spanien (Barcelona) verschoben auf 16. August (ursprünglich 10. Mai)

GP von Belgien (Spa) am 30. August

GP von Italien (Monza) am 6. September

Voraussetzungen: Negativer Corona-Test und Maskenpflicht

Bevor das Formel-1-Personal nach Österreich reist, sollen alle auf das Coronavirus getestet werden. Man erhält demnach nur Zutritt, wenn es ein negatives Ergebnis gibt. An Rennwochenenden werden dem Vernehmen bis zu 12.000 Tests in den Fahrerlagern generell durchgeführt.

Klar ist auch, dass, egal wo Menschentrubel herrscht, Maskenpflicht besteht. Besondere Herausforderung gibt es dabei wohl für die Mechaniker, die unter erschwerten Bedingungen ihre Arbeit an den Boliden verrichten müssen.

Generell sind die Teams der Formel-1-Rennlager auf maximal 80 Mitarbeiter beschränkt worden. Neben den typischen Hygienevorschriften gibt es auch die Empfehlung, dass die Rennställe in Blasen bleiben sollen - also Kontakt zu anderen vermeiden sollen.

Geisterrennen statt Trubel

Die Formel 1 verzichtet selbstverständlich erst einmal auf Zuschauer, Fans und Promis auf den Tribünen. Waren an Rennwochenenden noch Hunderttausende Menschen an Rennstrecken, so herrschen in Österreich, England und sonst wo Geisterkulissen.

Vorgaben, wo sich Teams aufhalten sollen

Zu den jeweiligen Strecken sollen die Teams mit Charterflügen anreisen und anschließend - so möchten es die Verantwortlichen - nur zwischen Flughafen, Strecke und den Hotels aufhalten. Nach dem Ende eines Rennens wird es eine veränderte Siegerehrung geben. Klar ist, dass es keine Champagnerdusche für den Gewinner gibt und Trophäen nicht überreicht werden sollen.





Autor: Joachim Schultheis