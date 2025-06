Formel-1-Werbebrücke kracht in Spielberg auf Strecke

Spielberg (dpa) - Ein Abschlepp-Lastwagen hat vor dem Formel-1-Rennen in Österreich eine Werbebrücke aus Metall auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg erfasst. Die Konstruktion krachte anschließend auf den Boden. Der Unfall passierte nach Angaben der österreichischen Nachrichtenagentur APA nach dem Formel-2-Rennen am Sonntagvormittag nach der ersten Kurve.

Verletzte habe es der Feuerwehr zufolge nicht gegeben. Einsatzkräfte waren wenige Stunden vor dem elften Formel-1-Saisonlauf in der Steiermark vor Ort, um die Teile schnellstmöglich zu entfernen. Auf Bildern war unter anderem zu sehen, dass ein Traktor und auch ein Lastwagen an der betroffenen Stelle waren. Der Start des Porsche-Supercups musste vorübergehende verschoben werden. Das Formel-1-Rennen beginnt um 15.00 Uhr.