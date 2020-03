Fotofahndung: Sexuelle Belästigung im IC

Der Mann stieg in Hagen in den Zug und dort ging er in ein Abteil, in dem eine Frau saß. Er fingerte sich an seinem Geschlechtsteil herum und richtete sein Handy auf die Frau. Die Polizei geht davon aus, dass er sie fotografiert hat. Die Polizei sucht nicht nur den Mann, sondern auch Zeugen, die sich an den Vorfall erinnern können.

Hinweise bitte an die Bundespolizei unter Tel. 800 6 888 000