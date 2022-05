Fragen an Pflegepersonen

Am Montag (23. Mai) ist der Ausschuß von 10 bis 13 Uhr am Johanneshospital und nachmittags dann im Iserlohner Elisabeth-Hospital zu Gast. Es geht um die Zukunftsgestaltung der Pflege. Der Ausschuß besteht aus 19 Personen und arbeitet ehrenamtlich. Er wurde 2020 vom NRW-Gesundheitsministerium einberufen, um die Kammergründung vorzubereiten. Bei den Besuchen in Hagen und Iserlohn wollen die Ausschußmitglieder zuhören und die Anliegen verstehen. Mit etwa 200 000 Pflegefachpersonen wird die künftige NRW-Pflegekammer die mitgliederstärkste Heilberufe-Kammer Deutschlands werden.