Frau vereitelt Einbruch

Vor dem Hauseingang sah sie zwei Schatten, eine der Gestalten hantierte mit einem Messer am Türschloss. Sie riss die Tür auf; dort standen ein Mann und eine Frau; der Mann ließ das Messer schnell in der Tasche verschwinden. Die Frau fragte, was die beiden dort zu suchen haben.Der Mann antwortete, dass er kein deutsch verstehe. Als die Frau sagte, sie werde dei Polizei rufen, verschwand das Duo. Eine Fahndung blieb erfolglos, auf unserer Homepage gibt es eine Beschreibung der beiden.





Info Beschreibung: Beide Personen werden als zirka 1,60 m klein und zirka 20 Jahre alt beschrieben. Die Frau war sehr schlank und hatte schwarze, lange Haare. Sie trug eine schwarze Winterjacke mit Pelzkragen. Der Mann hatte ebenso schwarze Haare und war mit einer schwarzen Jacke, sowie einer schwarzen Hose bekleidet.