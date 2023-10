Frauenfußball-WM 2027

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen im Jahr 2027 könnte Hagen eine wichtige Rolle spielen. Der Deutsche Fußballbund will sich gemeinsam mit Belgien und den Niederlanden um die Ausrichtung bewerben. Spiele in Deutschland sollen vor allem in NRW stattfinden, das Finale sogar in Dortmund.

