Frauenleiche in Ennepetal

Eine Spaziergängerin hat am Rande eines Waldweges in Ennepetal die weibliche Leiche gefunden. Das war gestern gegen 15:00 Uhr; die Zeugin war in dem Gebiet mit ihrem Hund spazieren. Die Polizei und Staatsanwaltschaft Hagen haben sich der Sache angenommen, die Hagener Polizei hat eine Mordkommission eingesetzt. Die fragt unter anderem, wer in dem Waldstücke oberhalb der Hothauser Talstraße zwischen Samstag und Sonntag verdächtige Beobachtungen gemacht hat. und sie fragt, wer eine Frau mit folgenden Merkmalen kennt oder vermisst:

1,64 groß und schlank, zwischen 35 und 45 Jahren alt und mit rotbraunen, schulterlangen Haaren. Auffällig: Die Frau hat einen fehlenden Fingernagel am linken Ringfinger, und am Mittelfinger der selben Hand einen fehlgebildeten Fingernagel.