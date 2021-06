Freibad Hestert öffnet Freitag

Sportschwimmer haben am Freitag einen Termin, den sich viele wahrscheinlich nicht entgehen lassen wollen. Von 11:00 bis 18:00 Uhr ist das Freibad Hestert ab dem Tag täglich auf.





Die Auflagen: Es dürfen nur 200 Leute hinein, und die auch nur mit der Luca-App. Die Voraussetzung: Man ist getestet, komplett geimpft oder genesen. Genesen muss man seit mindestens 28 Tagen per Test nachweisbar sein. Vollständig geimpft seit 14 Tagen und der Test darf nicht älter als 24 Stunden sein. Die Liegefläche sind gesperrt. Es gelten die üblichen Hygieneregeln und in Toiletten- und Umkleideräumen sowie in der Warteschlange Maskenpflicht.





Kinder bis 5 Jahren ohne Symptome werden als getestet angesehen. Wie voll das Hestertbad ist, erfährt man auf der Homepage der Hagenbad über ein Ampelsystem.

Das komplette Schreiben der Hagenbad mit den Bedingungen ist hier als PDF:

Link: https://www.hagenbad.de/