Freibad öffnet doch noch nicht

Eigentlich sollte es morgen im Erlebnisbad auf der Hestert losgehen. Das Wetter spielt nicht mit. Deshalb bleibt das Freibad noch geschlossen, das Frühschwimmen startet aber wie geplant. Egal, wie das Wetter ist - ab kommender Woche können Hartgesottene montags, mittwochs und Freitags von 7 bis 11 Uhr schwimmen gehen - das Angebot besteht, bis die Sommerferien Ende Juni starten. Ausgenommen sind Brücken- und Feiertage. Je nach Wetterlage soll das Freibad dann kurzfristig für alle Gäste öffnen. Am 5. Juni soll dann auch das Hengsteybad in die Saison starten. Die ist dort in diesem Jahr aber nur kurz, weil nach den Sommerferien die Bauarbeiten für den BeachClub Südufer Hengstey starten.