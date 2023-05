Freibadsaison beginnt

An normalen Wochentagen sind beide Freibäder von 13 bis 19 Uhr geöffnet. An Wochenenden, Feiertagen und in den Ferien geht es schon um 10 Uhr los. Auf der Hestert gibt es außerdem drei Tage die Woche Frühschwimmen, das die Initiative Hestertbad organisiert. Öffnungszeiten sind natürlich wetterabhängig und können je nach Lage verlängert oder verkürzt werden.

Das Hestertbad soll bis in den Spätsommer geöffnet bleiben, im Hengsteybad ist schon nach den Sommerferien Schluss. Grund für das vorzeitige Saisonende ist der Start der Bauarbeiten für den BeachClub Südufer Hengstey.

Eine gute Nachricht für Schwimmfans kommt auch nebenan aus Breckerfeld. Das Wasser der Glör-Talsperre bekommt beste Noten; das Land NRW meldet eine ausgezeichnete Wasserqualität.