Freibäder bleiben heute dicht

In Nordrhein-Westfalen ist es ab heute wieder erlaubt, Freibäder unter strengen Hygiene- und Infektionsschutzauflagen zu öffnen. So darf zum Beispiel nur eine gewisse Anzahl an Personen reingelassen werden, im Bad gilt der Mindestabstand von 1,5 Metern und in geschlossenen Räumen müssen Masken getragen werden. Darüber hinaus werden alle Gäste registriert.