Freibäder zu

Sollte es in den nächstenTagen nochmal sommerlicher werden, dann öffnet das Feibad Hestert nochmal. In Hengstey bleiben die Tore ab sofort zu. Aufgrund der Corona-Beschränkungen und auch des durchwachsenen Wetters laden die Besucherzahlen in diesem Sommer deutlich niedriger als 2019. 13 500 Besucherinnen und Besucher hat Hagenbad gezählt - letztes Jahr waren es 40 000