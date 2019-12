Freie Tage zum Fest

Die Hagener Stadtverwaltung inklusive Tierheim und Bücherei geht schon Freitagnachmittag in die Pause und legt erst am 2. Januar wieder los. Das Finanzamt bleibt zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen. Am Gericht gibt es Heiligabend und Silvester nur einen Notdienst.

Für die Busse der Hagener Straßenbahn gibt es über Weihnachten einen Sonderfahrplan. Der Hagener Entsorgungsbetrieb holt die Müllabfuhr um einen Werktag vor oder nach. Die Montagstonnen werden deswegen schon diesen Samstag abgeholt. Dienstag und Mittwoch sind die Tonnen einen Tag eher dran, Donnerstag und Freitag einen Tag später.





