Freilichtmuseum öffnet

Der Besuch des Museums ist dann nur am gebuchten Tag möglich. Die Eintrittskarten müssen personalisiert werden, Besucher müssen ihre Kontaktdaten angeben. Umtauschen oder zurückgeben kann man die Tickets nicht. Am Eingang und in den Innenräumen muß man medizinische Masken tragen - das gilt für alle ab sechs Jahren, übrigens auch für Personen mit Attest. Im Freien braucht man die Maske nicht. Wenn man das alles beherzigt, dann steht einem Tag im historischen Dorf mitten im Wald nichts mehr im Weg.

