Freiwilligendienst ab August

Junge Leute jeder Konfession, jeder Religion und auch aus dem Ausland können sich dafür bewerben. Letztlich ist es ein langes Praktikum, und es wird mit 450 Euro im Monat bezahlt, dazu gibt es 30 Tage Urlaub.

Wer sich bewirbt, kann an einer Schule, einem Kindergarten oder in einem Jugendzentrum arbeiten - und so einen guten Eindruck von der Arbeit und von den Anforderungen in diesem Bereich bekommen. So sagt es Patrick Rösener, er ist einer der Ansprechpartner für das Diakonische Jahr.





Es startet am 8ten August.

Kontakt: patrick-roesener@ev-jugend-hagen.de