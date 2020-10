Freizeitsportler frustriert

Beim TSV Fichte findet an diesem Wochenende nur noch eine Taekwondo-Prüfung statt, ansonsten wird alles abgesagt. Der Vorstand sagt: Es tut weh, aber nützt ja nichts. Auch beim Elseyer Turnverein wird alles dichtgemacht - bis vorgestern lief dort seit dem letzten Lockdown wieder reguläres Training. Alles nicht so einfach, man muß erstmal mit den Mitgliedern kommunizieren. Gestern sind dazu Mails an die Trainer rausgegangen, die dann ihre Gruppen informieren. Die Fußballer beim Hasper SV wollen mit einer kompletten Schließung erstmal abwarten, bis sie direkte Anweisungen von der Stadt bekommen. Zumindest der Schulsport könnte noch draußen auf dem Platz laufen. Das reguläre Fußballtraining fällt aber ab Montag aus.