Freude über Kehrtwende...

Das grüne Vorstandsmitglied Paul Kahrau zählt in einer Pressemitteilung auf, wo die SPD noch keine Fahrradpartei war. Etwa, als sie einen Radweg vor der Sparkasse als überflüssig ablehnte und eine Querungshilfe für Radfahrer an der Kohlenbahn in Haspe ebenfalls nicht haben wollte.





Kahrau sagt außerdem: Schon die Bahnhofshinterfahrung sei von langer Hand ohne Rad- und Fußverkehr geplant gewesen.

Ein Problem in der Hagener Verkehrsplanung sei, dass Radfahren als Freizeitbeschäftigung angesehen werden. Radpendler dagegen, die den kürzesten Weg suchen und die meisten Kilometer durch die Stadt fahren, würden zu wenig berücksichtigt.