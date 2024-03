Friedhöfe in Hagen

In Zukunft soll es in Hagen In Hagen weniger städtische Friedhöfe geben. Darüber hat gestern zunächst der Verwaltungsrat des Wirtschaftsbetriebes beraten. Ein Gutachten rät dazu, die Friedhöfe in Berchum, Garenfeld und Holthausen auf absehbare Zeit aufzugeben. Bei den Friedhöfen Altenhagen und Halden soll zunächst die Wirtschaftlichkeit weiter geprüft werden.

© Stadt Hagen