Friedolins Freunde tun Gutes

Sie hat ihr Buch außerdem zusammen mit den Wirtschaftsjunioren ins Ukrainische übersetzen lassen. Gemeinsam verteilen sie die neue Fassung kostenlos an interessierte ukrainische Kinder. Das Ziel, ein bisschen Herzlichkeit in schweren Zeiten. Mindestens die Hälfte des Gewinns aus dem Buchverkauf geht an ausgewählte Tierschutzprojekte. In diesem Jahr sind rund 2000 Euro zusammengekommen.