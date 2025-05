Frischer Wind im Theater Hagen

Der neue Intendant, Søren Schuhmacher, war zuletzt Operndirektor und stellvertretender Intendant in Darmstadt. Er möchte das Theater in der Stadt präsenter machen und mehr Menschen den Theaterbesuch ermöglichen. Hierfür wurden die Preiskategorien angepasst. Die günstigste Kategorie ist nun noch erschwinglicher, dafür kommen in der teuersten Kategorie ein paar wenige Euro oben drauf.

Der neue Generalmusikdirektor ist Sebastian Lang-Lessing. Er setzt sich dafür ein, dass die einzelnen Musikerinnen und Musiker des Sinfonieorchesters sichtbarer werden.

Mit Taulant Shehu ist ein Mann an der Ballettspitze, der seit seiner Kindheit leidenschaftlich tanzt und weiß, welche therapeutische Wirkung Tanz hat.

