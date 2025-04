Füchse Berlin stehen im Final Four der Champions League

Aalborg (dpa) - Die Füchse Berlin haben zum zweiten Mal in ihrer Historie das Final Four der Handball-Champions-League erreicht. Der Bundesligist gewann auch das Viertelfinal-Rückspiel beim dänischen Meister Aalborg HB mit 40:36 (21:20). Nach dem deutlichen 37:29-Hinspielsieg stehen die Füchse nun im Finalturnier in Köln am 14. und 15. Juni. Beste Berliner Werfer waren Mathias Gidsel mit neun Treffern und Lasse Andersson mit sieben Toren.

«Wir haben dieses Jahr gezeigt, wie gut wir als Mannschaft sind. Ich bin extrem stolz auf diesen Weg der letzten drei Jahre», sagte Welthandballer Gidsel beim Streamingdienst DAZN.

Füchse ziehen nach Seitenwechsel davon

Die Gastgeber waren von Beginn an bemüht, viel Tempo zu machen. Die Füchse gerieten zwar 0:1 in Rückstand, zeigten sich aber unbeeindruckt. Der Ball lief gut durch ihre Reihen, und schnelle Tore der Dänen beantworteten sie mit ebenso flotten Toren. Nach knapp zehn Minuten gingen sie sogar 9:6 in Führung.

Einige umstrittene Schiedsrichter-Entscheidungen brachten Aalborg wieder heran. Die Berliner kassierten mehrere Zeitstrafen, während auf der anderen Seite klare Gesichtstreffer ungeahndet blieben. Und als die Gastgeber sehr offensiv deckten, leisteten sich die Füchse einige Ballverluste und gerieten wieder knapp in Rückstand (18:19).

Doch noch vor der Pause schlugen die Gäste zurück. Und auch in der zweiten Hälfte war von einer Aufholjagd der Dänen nichts zu sehen. Denn die Füchse bestraften jeden Fehler der Gastgeber und waren nach 42 Minuten auf 29:24 davongezogen. Diesen Vorsprung ließen sich die Berliner bis zum Ende nicht mehr nehmen, das Weiterkommen stand ohnehin nicht mehr infrage.