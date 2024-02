Führerscheine und Wasser

Was braucht man auf welchem Revier für welchen Zweck? Auch Fragen, die darüber hinaus bestehen, können die Leute an der Yachtschule beantworten - zum Beispiel zum Thema Funken und Funkzeugnisse. Man kann am kommenden Sonntag ab 10:00 Uhr dort auftauchen. Die Führerscheininfo macht die Schule im Übrigen an jedem ersten Sonntag im Monat.