Führungen in Hagen

Beim Rundgang "Stadtjubiläums-Musik" geht es am kommenden Samstag an Orte, die zu Beginn der Stadtgeschichte wichtig waren und die mit dem Thema Musik in Verbindung stehen. Am Dienstag in einer Woche gibt es beim Unternehmen acoustic Network einen Blick hinter die Kulissen. Das Unternehmen aus Hagen kümmert sich um Veranstaltungstechnik und sorgte unter anderem für den Sound beim Hagener Seegeflüster. Im Rahmen der Führung können Teilnehmer mehr über die Arbeit des Unternehmens erfahren.





Rundgang "Stadtjubiläums-Musik": Anmeldung bis zum 30.09.2021 unter der Nummer 0179 / 8125672 oder per Mail AMProriol@aol.com. Datum: Samstag 02.10.2021, 10:30 Uhr. Treffpunkt: vor dem Anbau der Johanniskirche (an der Südseite der Johanniskirche), Johanniskirchplatz, 58095 Hagen.





Führung acoustic Network: Anmeldung bis zum 30.09.2021 unter der Nummer 0176 / 63234897 oder per Mail: m-susanne@t-online.de. Datum: Dienstag, 05.10.2021, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr.

Treffpunkt: Firma acoustic NETWORK GmbH, Bandstahlstraße 13 - 15, 58093 Hagen.