Fünf neue Coronafälle in Hagen

Die Obergrenze für neue Fallzahlen liegt bei 66 pro Woche in unserer Stadt. Sind es mehr, drohen weitere Schutzmaßbnahmen. Deutschlandweit steigt die Zahl der Neu-Infektionen an - sie liegt zur Zeit bei knapp unter 2000. Zahlreiche Veranstaltungen sind bei uns in Hagen wegen der Situation auch für Herbst und Winter abgesagt worden - so lädt die SIHK zum ersten Mal seit 57 Jahren nicht zur Jahresveranstaltung ein. Auch die Helfer Herbst- und Musiktage wurden in den Oktober 2021 verschoben. Der Dahler Bauernmarkt sowie die Weihnachtsmärkte am Schloß Hohenlimburg und im Freilichtmuseum fallen ebenfalls aus. Für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt wird aber noch weiter geplant.