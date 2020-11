Für die Würde unserer Städte

Durch die Corona-Krise verschärft sich die soziale Lage in finanzsschwachen Städten. Das sagt das Aktionsbündnis "Für die Würde unserer Städte", an dem auch Hagen beteiligt ist. Das Bündnis setzt sich für gleichwertige Lebensverhältnisse in NRW ein und fordert einen Zukunftspakt.

© Radio Emscher Lippe