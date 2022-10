Für digitalen Zusammenhalt

Bei dem Konzept geht es um Sicherheit im Netz, Netiquette-Regeln, das Recht am eigenen Bild, Beleidigungen im Netz, Fakenews oder Cybermobbing. Passend dazu können Schulen einen entsprechenden Elternabend buchen. Der Vortrag für alle, die es interessiert, findet am 29. November ab 18.30 Uhr bei Veex in Berchum in der ehemaligen Jugendbildungsstätte statt. Man kann kostenlos teilnehmen, muß sich aber anmelden - info@veex.de.