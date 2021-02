Für Kinder und Jugendliche

Sie gestalten Online-Angebote wie gemeinsames Kochen oder kreative Veranstaltungen, bieten Rätsel und Basteltüten zum Mitnehmen an oder leihen Bücher und Spiele aus. Die Leute aus den Jugendzentren sind aber auch in ihren Stadtteilen unterwegs und stehen für Gespräche an der Haustür oder am Fenster zur Verfügung.

Einige Jugendzentren stellen Familien einen Raum bereit, um gemeinsam Tischtennis oder Tischfußball spielen zu können. Nach Terminabsprache sind in den Einrichtungen auch persönliche Gespräche oder Unterstützung bei den Hausaufgaben mit einzelnen Kindern möglich.