Fuhrparkbrücke: Neubaupläne

In absehbarer Zeit muss die Fuhrparkbrücke in Eckesey neu gebaut werden. Die Planer der Stadt haben schon mal vorgedacht und vorgezeichnet. Sie wollen vom Rat der Stadt in dieser Woche ein grundsätzliches "Ja" zur Planung - und zum Neubau.

© Quelle: Stadt Hagen