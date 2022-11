Fummellauf-Comeback

Zwei Jahre lang gab es pandemiebedingt keine Chance für den Wettkampf der Männer in Frauenklamotten. An Weiberfastnacht, dem 16. Februar, geht's aber in den Fummel, auf die hohen Hacken und die Bühne. Das wird die Fummellauf-Fans freuen!

© Radio Hagen

Den Fummellauf gibt es seit 2008. Bei der Veranstaltung wird auch immer für die Hagener Aidshilfe gesammelt und getrommelt. Im Laufe der Jahre hatte sich das Event zum festen Bestandteil im Hagener Karneval entwickelt. Weitere Infos zum Ablauf zur kommenden Weiberfastnacht soll es demnächst geben.