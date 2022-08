Fundsachen werden versteigert

Nach einer langen und coronabedingten Pause werden wieder Fundsachen versteigert. Das passiert im Hof an der Böhmerstraße. Bis zum 7. Oktober können sich sich die ursprünglichen Besitzer ihre vergessenen Sachen noch zurückholen. Was im Fundbüro bleibt, wird versteigert. Unter den Hammer kommen Fahrräder, Schirme, Uhren, Schmuck, Kleidung, Taschen und Co.

Eine Auflistung all der Dinge gibt es an den schwarzen Bretter der Bezirksverwaltungsstellen in Boele, Haspe und Hohenlimburg und im zentralen Bürgeramt.