Funktioniert ein Lockdown?

Antwort eins: Ein Lockdown bringt umso mehr bei der Pandemiebekämpfung, je früher er erlassen wird. Antwort zwei: Ein Lockdown hängt direkt mit der Qualität des Gesundheitswesens in einem Land zusammen. Je besser das Gesundheitssystem, desto effizienter wirkt ein Lockdown. Der Chef des Lehrstuhls für Volkswirtschaft an der Fernuni, Prof. Hans-Jörg Schmerer, hat die Wirksamkeit anhand der Todeszahlen in mehreren Ländern bewertet. Länder mit einem guten Gesundheitssystem hätten in der Regel auch eine bessere Nachverfolgung, eine bessere Teststrategie und eine bessere Notfallversorgung.





Die Untersuchungen haben auch ergeben, dass in Ländern mit einem schlechten Gesundheitssystem die Wirkung eines Lockdowns komplett verpuffen kann.





Und eine weitere Erkenntnis der Hagener Forscher ist: Ein strikter aber kurzer Lockdown wirkt besser als ein kompliziertes Regelwerk mit vielen Ausnahmen.