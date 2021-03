Fusion: Vogelsang und Hedtmann

Die Unternehmen sind beide Spezialisten für Umformtechnologie, Verbindungs- und Befestigungselemente. Hedtmann werde als selbständiges Schwesterunternehmen agieren.

Der Sinn der Sache bestehe darin, gemeinsam geschickt etwa in die IT zu investieren und die Digitalisierung voranzutreiben. So will man sich auch auf die wandelnden Anforderungen der Autoindustrie einstellen.

Ulrich Flatken, Geschäftsführer von Vogelsang will dabei keine Arbeitsplätz abbauen – "hier schließen sich zwei starke Unternehmen zusammen, und wir hoffen, durch Expansion neue Arbeitsplätze zu schaffen."