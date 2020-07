Fußball in der Volmegalerie

Heute sind die Zehnermädchen dran. Der SV Hohenlimburg stellt seine Mädchen- und Frauenfußballteams vor. Interessierte Frauen und Mädchen dürfen gerne mitspielen, das geht von 16 bis 19 Uhr in der Volmegalerie. Hohenlimburg 10 ist der einzige Verein in Hagen, der weibliche Fußballteams in allen Altersklassen anbietet.

Verschiedene Vereine stellen sich während der Ferien in der Volmgalerie vor, Motto: Verein-te Ferien. Das Angebot ist breit: Neben Fußball und Handball geht es auch um Segeln, Klettern oder Federfußball und mehr.