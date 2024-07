Fußball und Fastfood

Während der Fußballeuropameisterschaft boomt auch das Geschäft der Fast-Food-Läden. Schnellrestaurants haben auch in Hagen Hochkonjunktur, sagt die Gewerkschaft NGG, also Nahrung, Genuss und Gaststätten. Rein rechnerisch gaben die Menschen in Hagen im letzten Jahr rund 71,1 Millionen Euro für Essen in der Systemgastronomie aus, das sind pro Kopf im Schnitt 375 Euro.