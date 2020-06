Galeria Kaufhof Hagen bleibt

Der Konzern hat schon seit einiger Zeit Schwierigkeiten. Sowohl die Kaufhof- als auch die Karstadthäuser schreiben rote Zahlen. Die Coronakrise hat die Lage im Konzern erheblich verschärft. "Wochenlange Schließungen der Häuser haben uns zu diesem Schritt gezwungen", sagt der Generalbevollmächtigte des Konzerns gegenüber dem Handelsblatt. Aber auch nach der Wiedereröffnung kamen die Kunden nicht im erhofften Maß zurück. Auf der Schließungsliste stehen in den Nachbarstädten zum Beispiel die Häuser in Dortmund am Westernhellweg, das in Witten und in Iserlohn.