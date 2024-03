Ganz in weiß

Am letzten Wochenende in den Sommerferien sind dann wieder alle eingeladen, es sich mit Essen, Getränken, Freunden und Familie an einem der weiß gedeckten Tische gemütlich zu machen. Samstag von 15 bis 22 Uhr, Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Letztes Jahr mußten die Orga-Gruppe das Picknick wegen des schlechten Wetters in letzter Minute absagen. Diesmal hoffen alle auf Sonnenschein. Das Picknick an der Volme wird von einer Gruppe Ehrenamtlicher organisiert und ist eine Idee aus der ersten Zukunftsschmiede 2017. Dort ist damals auch der Plan für das Weinfest am Fluß entstanden. Das gibt es dieses Jahr auch wieder, und zwar am Pfingstwochenende.