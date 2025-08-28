Ganz in weiß

Jeder kann kommen und sich sein eigenes Picknick mitbringen, es gibt aber auch Waffeln und Wein im Park zu kaufen. Dazu gibts an beiden Tagen ein Musikprogramm. Samstag kann bis in den späten Abend an der Volme gefeiert werden. Am Sonntag beginnt das Picknick mit einem ökumenischen Gottesdienst mit Friedensgebet um 12 Uhr, danach kann man sich einen der Tische schnappen und bis 18 Uhr einen entspannten Nachmittag im Volmepark verbringen. Weiße Kleidung ergibt zwar ein schönes Bild, ist aber kein Muß, sagen die Veranstalter. Das Picknick an der Volme wird von einem Team aus Ehrenamtlichen organisiert und unter anderem vom Unternehmerverein unterstützt.