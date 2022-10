Garagenbrand: Festnahme

Am frühen Morgen riefen Zeugen die Feuerwehr an: In der Wehrstraße in Altenhagen brannte eine Garage. Die diente als Lager für alles Mögliche und brannte in voller Ausdehnung. Das Feuer hatte drei ganz in der Nähe parkende Autos beschädigt.

Zu einem möglichen Motiv sagt die Polizei bislang nichts, die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache weiter.