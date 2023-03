Gastronomie-Pächter gesucht!

Das Freilichtmuseum ist mit mehr als 100.000 Besuchern im Jahr ein beliebtes Besucherziel in der Region. Neben den historischen Werkstätten und Betrieben gibt es auch viele kleine Gastronomen in Fachwerkhäusern sowie ein modernes Hauptrestaurant. Die gastronomischen Angebote auf dem Museumsgelände können auch für Veranstaltungen und private Feiern genutzt werden. Nachdem das ehemalige Pächterpaar in den Ruhestand gegangen ist, wird nun ein neuer Gastronomie-Pächter für die fünf Einheiten gesucht.





Dafür hat sich der Museumsträger Unterstützung für das Ausschreibungsverfahren geholt. Über die leisureworkgroup sind die vollständigen Unterlagen für interessierte Betreiber erhältlich. Kontakt können Interessierte unter lwl@leisureworkgroup.de und Tel. 040 319791611 aufnehmen.