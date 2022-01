Gebauer diskutiert mit Schulen

Die Veranstaltung fand im AD unter dem Motto "Schule auch in Corona erfolgreich gestalten" statt. Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrkräfte haben von den Schwierigkeiten und Chancen des Unterrichts in Corona-Zeiten erzählt und Gebauer Fragen gestellt. Nach der Diskussion gab es noch eine Führung durch die Schule, in der verschiedene Förderprogramme, wie das Lerncoaching vorgestellt wurden. Yvonne Gebauer war begeistert von dem direkten Gespräch mit den Schulen.

