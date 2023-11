Gedenk-Gottesdienste zum Totensonntag

Heute ist der letzte stille Feiertag in diesem Jahr, die evangelischen Kirchen begehen den Ewigkeits- oder Totensonntag, an dem der Verstorbenen des vergangenen Kirchenjahres gedacht wird. Entsprechende Gottesdienste gibt es heute Mittag in der Stephanuskirche an der Kuhlestraße unterhalb des RuheForstes Philippshöhe, auf dem Waldfriedhof Loxbaum in der dortigen Trauerhalle und auf dem Friedhof Delstern in der historischen Friedhofshalle des Eduard-Müller-Krematoriums.