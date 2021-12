Gedenken an AIDS-Tote in Hagen

Am "Kalten Tor" neben dem Osthausmuseum legte die Gruppe einen Kranz nieder. Das tat sie auch am Theater Hagen - hie richtete sich das Gedenken an Werner Hahn, der die AIDS-Hilfe in vielfältiger Weise unterstützt hat, und den Andreas Rau von der AIDS-Hilfe einen guten Freund und auch einen Coach nannte.

In Hagen sind zwischen 800 und 1000 Menschen an den Folgen einer AIDS-Infektion gestorben.