Gedenken an Holocaust-Opfer

Es wurden Fotos von der Deportation gezeigt und an die Holocaust-Opfer und Widerständler gedacht. Genau 80 Jahre ist es her, dass die Mitglieder der jüdischen Gemeinde in Hohenlimburg vom Vorplatz der Synagoge von Nazis verschleppt wurden. Viele sind auch schon vorher geflohen, erklärt Frank Fischer von der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit.

© Radio Hagen