Gefährdungslage an Synagoge

Eine Hundertschaft der Dortmunder Polizei sicherte das Gebäude und die Straße; offensichtlich bestand der Verdacht auf einen Anschlag. Die Polizei hielt sich am Abend und in der Nacht aus einsatztaktischen Gründen mit Informationen bedeckt. Die veröffentlichte Erklärung lautet: "Es gibt Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage in Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen."

Oberbürgermeister Erik Schulz kam während des Einsatzes von einem Abendtermin zurück ans Rathaus. Er wies darauf hin, dass die jüdische Gemeinde schon seit längerem besorgt ist.

Die Gefährdung fällt auf den jüdischen Feiertag "Jom Kippur"; das ist der Versöhnungstag und er ist der höchste jüdische Feiertag.